Toyota вернется в Россию, но не раньше, чем через год

Возвращение Toyota на российский авторынок ожидается, однако для этого потребуется 1-2 года. Так на вопрос «Нового Дня» ответила директор по маркетингу компании Verra Дарья Кадаева на региональной дилерской конференции «Авито Авто».

«Мы, безусловно, ждем возвращения Toyota. Однако, с учетом произошедших на рынке изменений, простое возвращение по щелчку невозможно. На это потребуется год, а может, и два. Вернется бренд уже на других условиях, в иных форматах. Предпосылки для возвращения есть, но конкретные сроки пока не определены. Да, Mercedes и Hyundai тоже могут вернуться, но это уже не будет так, как раньше: все равно дилерская сеть утрачена, многие отказались от работы с этими брендами, перешли на «китайцев». Мы точно ждем Toyota, бренд вернется, но срок – от года», – отметила Дарья Кадаева.

Как ранее писал «Новый День», в марте 2022 года японская корпорация Toyota Motor остановила поставки готовых автомобилей в Россию и сборку машин на территории РФ. Причина – проблемы с комплектующими и каналами поставок. Также три года назад из России ушли многие привычные бренды: General Motors, Nissan и Renault заявили о полном прекращении деятельности, а помимо Toyota еще Mazda, Ford, Volkswagen и Mercedes продали свои заводы. Тогда продажи машин в целом по году сократились на 60%, а в отдельные месяцы падение составляло до 80%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

