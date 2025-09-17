Воздух Нижнего Тагила станет чище досрочно – на НТМК вывели из работы устаревшее и неэкологичное оборудование

ЕВРАЗ НТМК на год раньше срока выполнил обязательства по мероприятию в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На коксохимическом производстве комбината выведены из работы устаревшие пекококсовые батареи, а также другое сопутствующее оборудование смолопекококсового цеха. Снижение выбросов специфических загрязняющих веществ составит 140,7 тонны в год.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе дивизиона «Урал» ЕВРАЗа, взамен батарей, выведенных из производства, в ближайшее время будет запущена новая установка по производству электродного пека. Это будет принципиально новая, экологически безопасная технологическая цепочка производительностью до 60 тыс. тонн в год, которая минимизирует выбросы в атмосферу. В результате комбинат получит новую товарную продукцию: пек марок Б, Б1, В и В1. Инвестиции в проект – более 5 млрд рублей.

Также в рамках проекта введен в работу участок дешламации каменноугольной смолы. Это полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов и воды из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.

Все оборудование участка электродного пека будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться обратно в цикл газопроводов коксового газа. Все воздушники и коллектор оборудуют электрообогревом и теплоизолируют. Также будет построено новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.

«ЕВРАЗ НТМК ведет планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду и уменьшению выбросов в атмосферу. Модернизация производства пекового кокса – это седьмое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы продолжаем модернизацию биохимической установки на КХП, что даст возможность значительно уменьшить специфические запахи коксохимпроизводства».

Нижний Тагил, Елена Васильева

