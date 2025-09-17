Число рейсов из Нового Уренгоя в Екатеринбург возрастет с 4 до 10 в неделю

С 1 октября авиакомпания Utair открывает регулярные рейсы по маршруту Новый Уренгой – Екатеринбург. Также перелеты в столицу Урала продолжают выполнять авиакомпании «Ямал» и Red Wings. Таким образом, число регулярных рейсов по данному направлению увеличивается до 10 в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя.

Рейсы Utair из Нового Уренгоя будут отправляться в Екатеринбург ежедневно, кроме субботы, на воздушных судах Boeing 737-500. Авиакомпания «Ямал» выполняет регулярные рейсы в Екатеринбург по понедельникам и пятницам, а Red Wings – по вторникам и четвергам. Продолжительность полета – составляет 2 часа. Екатеринбург – одно из самых популярных у ямальцев направление полетов. По итогам 2024 года пассажиропоток по маршруту превысил 29 тысяч человек.

Екатеринбург, ЯНАО, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube