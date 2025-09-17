Lada остается самой продаваемой машиной, несмотря на обилие китайских брендов

Китайские авто пользуются большой популярностью на Урале: их доля на рынке достигает 63,4%. При этом, несмотря на скромное предложение отечественных машин (28%), именно Lada сохраняет за собой статус самого продаваемого автомобиля. Такой статистикой на региональной дилерской конференции «Авито Авто» поделился руководитель продаж направления «Автомобили с пробегом» в сервисе Камран Гусейнов.

Так, каждый четвертый новый автомобиль, проданный на Урале в 2025 году, – Lada (28% от всех проданных машин). Следом идут китайские бренды: Chery (12%), Haval (11%), Geely (7%) и Changan (5%).

Кроме этого, по словам спикера, средняя цена нового автомобиля на Урале достигла 2,8 млн рублей. В Свердловской области этот показатель составил 2,68 млн рублей, увеличившись за год на 7,6%. При этом некоторые модели подешевели: например, Chery Tiggo 4 (–15,7%; 2,11 млн руб.), Haval M6 (–7,8%; 2,12 млн руб.), Omoda C5 (–7,6%; 2,62 млн руб.), а также Chery Tiggo 8 Pro Max (–7,2%; 3,59 млн руб.) и Tiggo 7 Pro Max (–6%; 2,83 млн руб.).

Что касается автомобилей с пробегом, то средняя цена на них на Урале упала за год на 6% и составила 1,14 млн рублей. В Свердловской области минимальная стоимость машин на вторичном рынке начиналась от 760 000 рублей. Сильнее всего подешевели Renault (–17,2%), а также Mitsubishi (–16,7%), Mazda (–11,9%), Ford (–11%) и Opel (–10,8%).

