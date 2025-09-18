российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 сентября 2025, 08:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Девочка на электросамокате въехала под машину (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Девочка-подросток на самокате пострадала в ДТП на улице Крауля в Екатеринбурге.

Как сообщили в горГАИ, авария случилась вчера 17 сентября в 17:30 у дома № 83/1. Водитель автомобиля «Фольксваген» при выезде со двора не убедился в безопасности маневра и сбил 17-летнюю девочку на прокатном электросамокате, которая ехала по тротуару вдоль улицы Крауля.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

За рулем «Фольксвагена» был 40-летний мужчина, местный житель, со стажем вождения 21 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что мужчина был трезв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,