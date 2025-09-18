У екатеринбуржца арестовали «мерседес» за 195 неоплаченных штрафов ГИБДД

Житель Екатеринбурга накопил 195 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму более 400 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, добровольно погасить многочисленные административные штрафы мужчина не посчитал необходимым.

В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД судебные приставы нашли «мерседес» должника на одной из парковок Екатеринбурга. Иномарку арестовали.

Машина направлена на ответственное хранение в специализированную организацию. Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, «мерседес» будет продан с торгов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

