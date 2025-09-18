Урал вошел в топ-3 регионов по наркомании. И вот почему

Свердловская область вошла в топ-3 регионов России по наибольшему количеству людей с диагнозом «наркомания». Показатель составляет 17,7 на 100 тысяч человек. Выше только в Новосибирской области и Хабаровском крае.

«Речь идет о первичной выявляемости: над этим работают не только медицинские учреждения, но и другие ведомства. Например, суды активно выносят решения по административным делам, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя: и по решению суда люди должны пройти диагностику, лечение и реабилитацию», – объяснил главный нарколог Минздрава России в УрФО, главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный.

Есть регионы, в которых ситуация, на первый взгляд, выглядит радужно – например, Ненецкий и Чукотский автономный округа, но это может объясняться в том числе недостаточной системной работой: наркоманы в регионах есть, но их не регистрируют.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube