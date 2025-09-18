В Екатеринбурге осуждены четыре пособника террористов из Центральной Азии (ФОТО)

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд признал четырех уроженцев Центральной Азии виновными в содействии международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, осужденные, исповедующие радикальный исламизм, собирали деньги и переводили их в Сирию для нужд террористов.

Суд приговорил их вожака Хомиджона Ахмадхужаева к 12 годам лишения свободы, остальных троих – к 10 годам каждого. Первые годы все осужденные проведут в тюрьме (Ахмадхужаев – первые 6 лет, остальные – 5 пять лет лишения свободы), остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в отношении всех троих осталась без изменений – заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил. Дело готовится к представлению в Апелляционный военный суд.

* Решением Московского окружного военного суда от 05.06.2019 № 2-63/2019 «Катиба Таухид валь-Джихад» признана террористической организацией и запрещена

Екатеринбург, Елена Владимирова

