Бабушка написала книгу, чтобы рассказать о себе внукам

В Екатеринбурге прошла презентация книги семейного психолога, мамы и бабушки трех внуков Эллеоноры Гранильщиковой «Моя жизнь в свете эпохи». Через эту книгу она обратилась к своим внукам и детально рассказала о тех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на своем пути.

«Внук позвонил и сказал: «Бабушка, расскажи о себе, я ничего о тебе не знаю». Это стало тумблером, переключателем, и я так думаю, возрастные вещи, накопился опыт стали причиной написания книги. Я вообще натура артистичная, и хотела сделать праздник людям, мотивировать написать свои книги – всем есть что рассказать, написать послание своим внукам. Все очень сильные личности, потому что мы прошли эту жизнь, она лёгкой не бывает. Если они расскажут о себе внукам, это большой и ценный ресурс», – рассказала автор.

Главной целью автобиографичного произведения писательницы стало обращение к внукам – через путь взросления, радость и разочарования, уроки и кризисы. В книгу вошли рассказы о силе рода, о том, как он стал крепче для потомков. Она может быть полезна тем, кто в поиске себя и ищет ресурсы для счастья.

Презентация прошла в формате творческой встречи: писательница пела, зачитывала отрывки из новой книги, приглашала к сцене своих близких для участия в представлении, не оставляя никого равнодушным.

Екатеринбург, Елена Васильева

