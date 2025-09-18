В уральской Швейцарии открылся церковный музей (ФОТО)

В Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах, которые называют уральской Швейцарией, открылся церковный музей – при поддержке депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева.

«Постоянную экспозицию приход собирал в течение года – разрабатывали мастер-классы народных промыслов и экскурсии для посетителей, квесты для школьников, написали и выиграли грант, на который смогли закупить выставочную мебель и оборудование. В церковном музее можно увидеть редкие вещи, старинные иконы, ценности, коллекцию камней-минералов, а также пообщаться с единомышленниками. Музей городу очень нужен и с духовной, и с культурной точки зрения, так как тут нет своего краеведческого центра. Рад, что смог поучаствовать в открытии этого места – мы с волонтерами помогали делать ремонт в помещении, где находится музей. Работа была выполнена большая и сложная, но результат того стоит», – рассказал он.

Отметим, депутат с 2019 года оказывает помощь в восстановлении храма в Нижних Сергах, к этому также подключились активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева.

За последние годы отремонтированы помещения трапезной, кухни, классы воскресной школы, мастерских, установлены окна, двери, купол, алтарь, начато благоустраиво территории, проведена газификация.

Екатеринбург, Елена Сычева

