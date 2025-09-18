Сентябрьский кризис: психолог объяснила, как детская психика адаптируется к школе

После длинных летних каникул дети, как правило, испытывают трудности с адаптацией к новому графику. О том, как школьникам не растерять мотивацию в наступившем учебном году, а взрослым – правильно их поддерживать, рассказала психолог консультативно-оздоровительного отдела Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Чахищина.

У осенней хандры вполне объяснимые причины: световой день становится короче, и наш организм, привыкший к теплу, вынужден сокращать выработку «гормона счастья» и увеличивать производство «гормона сна». Для школьников этот переход ощущается более остро: резкая смена режима с расслабленного на строгий – серьезная нагрузка.

Психолог поясняет: «Новый учебный год – всегда дополнительный стресс. Дети часто оказываются в ситуациях оценивания и просто устают, поэтому им может быть труднее, чем многим взрослым. Однако это абсолютно нормально, и родителям важно дать ребенку погрустить».

Как правило, адаптация длится в течение первой четверти, около 5−6 недель, в начале октября школьник полностью входит в рабочий режим. В период стресса особенно важен сон и достаточное количество отдыха, можно просто посидеть на диване или поиграть в телефоне.

«Нужно поддерживать привычную рутину: подъемы, ритуал сбора портфеля, посещение секций и выполнение домашних работ, – считает Елена Чащихина. – Важно посещать школу и не прогуливать. Иногда жаловаться родителям, конечно, но ходить. Сомнения и грусть – явления временные».

Внимание взрослых необходимо. Типичные вопросы об оценках забывать не стоит, но лучше оставить их на конец четверти. Психолог советует спрашивать что-то неформальное: о планах на выходные, например. Нужно, чтобы ребенок мог довериться, не получая в ответ осуждение.

Сами дети признаются: осень встретили с трудностями. Шестикласснице Маше из школы №134 даже любимые предметы сейчас даются тяжелее, а по утрам проснуться – отдельное испытание.

Третьеклассник Егор с ней солидарен: «После каникул учиться не хочется, а рука сама тянется к телефону – поиграть…»

Рецепт хорошего настроения от ребят – есть больше шоколада и смотреть веселые видео.

Екатеринбург, Таисия Косачева, Новый День

