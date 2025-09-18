В Академическом обновили пешеходные дорожки, скамейки и урны в кварталах самой ранней застройки

Почти 4 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек восстановили в этом году в Академическом. Ремонт проводился во втором и пятом кварталах района – в границах улиц Краснолесья, Мехренцева, Рябинина и Павла Шаманова. Именно здесь начиналась застройка проекта «Академический». Первые дома были сданы в 2009 году, спустя время благоустройство в кварталах потребовало обновления. Работы по восстановлению инициировал и профинансировал основной застройщик Академа – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Рабочие заменили бехатоновые и асфальтовые дорожки, бордюрные камни, отремонтировали колодцы. Были восстановлены тротуары рядом с ключевыми социальными объектами: школами № 16, 19, 23 и детскими садами № 35 и 82, обновлены скамейки и урны.

«Один из главных принципов работы «КОРТРОС» – развитие и поддержка достойного уровня комфорта жилой среды в проектах и после завершения строительства. В Академическом такая практика реализуется ежегодно: обновляются пешеходные аллеи и объекты инфраструктуры. Сегодня протяжённость пешеходных дорожек в Академическом – около 13 км, а велосипедных – ещё 20 км», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург

