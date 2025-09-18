Житель Невьянска лишился двух автомобилей из-за пьянства за рулем

Невьянский городской суд конфисковал у 35-летнего мужчины сразу два автомобиля по уголовному делу о неоднократной пьяной езде за рулем.

В марте 2025 года в поселке Цементный водителя с явными признаками алкогольного опьянения за рулем ВАЗ 21013 остановил инспектор ДПС. При разбирательстве выяснилось, что годом ранее мужчина уже отбывал административный арест на 14 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование по требованию ГАИ.

В мае 2025 года водителя снова остановил патруль ДПС. Мужчина был за рулем уже другого автомобиля (ВАЗ 21074) и опять пьяный. Гаишники отстранили его от управления.

Суд признал уральца виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Мужчина также лишен водительских прав на 2 года 10 месяцев. Руководствуясь п. «д» ч. 1 ст. 104 УК РФ суд обратил в собственность государства автомобили ВАЗ 21013 и ВАЗ 21074, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

Невьянск, Ангелина Сергеева

