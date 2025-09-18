российское информационное агентство 18+

Сквер возле УрФУ станет особо охраняемым

Администрация Екатеринбурга расширит перечень особо охраняемых природных территорий в городе. В список войдут еще три объекта общей площадью 62,4 тысячи квадратных метров.

Кандидатами на статус ООПТ стали сквер имени Кирова (находится напротив здания УрФУ), парк по улице Блюхера и сквер на улице Мичурина. Новый статус зеленым территориям будет присвоен до конца 2025 года, сообщает городской комитет по экологии.

Сейчас в Екатеринбурге есть 22 особо охраняемые природных территории. Их общая площадь составляет почти 1,5 миллиона квадратных метров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

