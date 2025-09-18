На Урале пройдет ночная диспансеризация

В Екатеринбурге на этой неделе пройдет ночная диспансеризация. Это всероссийская акция. Ее организаторы хотят, чтобы больше людей прошло чекапы. Правда, пока акция стартует в уральской столице только в рамках одной поликлиники – № 3 ЦГБ № 6 на Академика Парина, 35/3. Диспансеризация начнется в 20:00.

Отметим, что она доступна всем гражданам России старше 18 лет. Для ее прохождения нужен паспорт и полис ОМС. Записаться можно через портал госуслуг или в регистратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

