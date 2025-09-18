В Екатеринбурге открывается магазин, где можно бесплатно обменять одежду

В Екатеринбурге 19 сентября откроется первый своп-маркет «Давай меняться». Он расположен в торговом центре «Мега» (улица Металлургов, 87). Горожане смогут сдать в магазин ненужную одежду, текстиль или ветошь, которую отправят на переработку. Взамен можно будет забрать вещи, которые принесли другие посетители, или обменяться на месте.

«Организаторы планируют сотрудничать с учреждениями, оказывающими поддержку нуждающимся горожанам, благотворительными организациями и фондами для обеспечения одеждой и обувью их подопечных. Кроме этого, в рамках ежемесячной благотворительной акции «Дармарка», которая будет проходить в последнее воскресенье месяца, в своп-маркетах «Давай меняться» каждый желающий сможет подобрать себе одежду и обувь абсолютно бесплатно», – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

