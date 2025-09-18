Уральским аграриям возместят 500 млн рублей на покупку тракторов и комбайнов

Свердловским аграриям направят порядка 500 млн рублей на компенсацию части затрат на покупку в 2025 году комбайнов, тракторов и другой техники.

Как сообщили в ДИПе, всего субсидии из бюджета получат около 150 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств, которые в этом году приобрели почти тысячу единиц новой техники. Отметим, большая часть из закупленных земледельцами зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и тракторов произведены в России или Республике Беларусь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

