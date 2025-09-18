Сбивший мальчика водитель заплатит 600 тысяч за перевозку пострадавшего на вертолете

Житель Свердловской области, сбивший в прошлом году на трассе подростка на велосипеде, заплатит 600 тысяч рублей за транспортировку пострадавшего в больницу на вертолете.

Как сообщили в пресс-службе судов региона, ДТП случилось в августе 2024 года на 25-м км автодороги Карпинск – пос. Кытлым. Водитель автомобиля «Шевроле» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Подросток получил серьезные травмы. Его вертолетом санитарной авиации доставили из Краснотурьинска в екатеринбургскую ДГКБ № 9.

Серовский транспортный прокурор обратился в Карпинский городской суд с иском о взыскании с виновника ДТП транспортных расходов в размере 1 млн 034 тысяч 934 рублей 13 копеек.

Исковые требования были удовлетворены частично. Суд учел материальное и семейное положение ответчика, поэтому сумма, подлежащая взысканию, была снижена до 600 тысяч рублей. Деньги должны быть зачислены на счет ГАУЗ «Территориальный центр медицины катастроф».

Карпинск, Елена Владимирова

