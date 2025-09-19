На Уралмаше пропала 12-летняя девочка

Полиция Екатеринбурга разыскивает 12-летнюю Настю Толмачеву, которая 18 сентября не вернулась с прогулки в районе Парка Победы в микрорайоне Уралмаш.

Как сообщили в городском УМВД, девочка гуляла с подружкой в парке, после прогулки около 14.30 они разошлись. Пропавшая направилась по ул.Кировоградской в сторону ул. Бакинских комиссаров.

Приметы девочки: рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одета: (как на фото) розовый плащ, синяя брючная школьная форма, розовые кроссовки. С собой имеется коричневый ранец.

Телефон для информации: 356-42-15 или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

