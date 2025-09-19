В Свердловской области дорожают бензин, шоколад и билеты в театр

Потребительские цены в Свердловской области в августе снизились на 0,5%. В сезон сбора урожая продукты питания немного подешевели, а стоимость промышленных товаров растет не так быстро, как ранее. Годовая инфляция в регионе сократилась до 10%, но это по-прежнему выше общероссийского уровня (8,1%), сообщили в Уральском управлении Банка России.

По данным аналитиков, в магазинах снизились цены на картофель, капусту, помидоры, свеклу, виноград. В связи с увеличением предложения подешевели сливочное и подсолнечное масло, охлажденная и мороженая рыба. Яйца продолжают дешеветь седьмой месяц подряд благодаря наращиванию производства. В то же время растут цены на кондитерские изделия – затраты на сырье, в том числе какао-бобы, производители переносят в стоимость шоколада, конфет, печенья и тортов.

Бензин стал дороже из-за сезонного роста спроса и ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. Новые иномарки продолжают дешеветь – спрос на них остается слабым при избыточном предложении. Подешевели парфюмерия, косметика, бытовая химия благодаря расширению предложения и высокой конкуренции.

В августе подешевел отдых в санаториях и пансионатах Черноморского побережья (по сравнению с июлем) – туроператоры, чтобы привлечь туристов, снизили цены. Из-за высокого спроса и начала нового театрального сезона выросли цены на билеты в театры и кино.

«Годовая инфляция в России продолжает снижаться, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем», – отметил регулятор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

