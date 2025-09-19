На Урале предприниматели из приоритетных отраслей смогут получить займы с господдержкой в Свердловской области

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства расширяют линейку финансовой помощи для малого и среднего бизнеса. В сентябре СОФПП ввел новый займ «Приоритет». Финансирование по ставке от ½ ключевой ставки Банка России смогут получить предприниматели из приоритетных отраслей экономики – к ним отнесены обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия питания, компании сферы туризма, научно-технические и IT-компании, а также экспортёры, представители креативных индустрий и другие. Ключевая ставка Банка России после снижения 12 сентября составляет 17% годовых. Соответственно, процентная ставка для получателей займа будет от 8,5% годовых.

«С 2025 года мы работаем в соответствии с новым нацпроектом – «Эффективная и конкурентная экономика». Обновлённая линейка займов фонда отвечает логике нацпроекта. Инструменты, в том числе финансовые продукты, фонда должны помогать бизнесу решать задачи повышения конкурентоспособности компаний и производительности труда, развития технологического предпринимательства, экспорта и импорта, а также содействовать переходу бизнеса от малого к среднему и так далее», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Приоритет» стал четвертым основным займом от Фонда. Остальные три – это поддержка для разных стадий развития бизнеса. Заём «Старт» – для начинающих предпринимателей, зарегистрировавших бизнес не более чем два года назад, с финансированием по ставке от ½ ключевой ставки Банка России. Обратиться за деньгами можно сразу после регистрации ИП или юрлица, а получить в кратчайшие сроки. Заём «Развитие» – для действующих субъектов МСП. Ставка по продукту равна ключевой ставке Банка России. Для постоянных клиентов фонда есть заём «Доверие», ставка по нему снижена с размера ключевой до ¾ ставки Банка России.

Подать заявку можно с помощью личного кабинета предпринимателя на сайте фонда. А при возникновении вопросов – обратиться на горячую линию СОФПП 8 (800) 500-77-85.

Екатеринбург, Таисья Исупова

