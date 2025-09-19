Первого снега уральцам стоит ждать уже через неделю

В конце сентября в Свердловской области не исключаются первые осадки смешанного типа – дождь и мокрый снег.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, после 24 сентября воздействие арктического воздуха на Урал усилится, что приведет к похолоданию.

Понижение средней суточной температуры ниже критерия отопительного периода +8 °C можно ожидать на крайнем севере области 24-25 сентября (что позже средних сроков на 4-7 дней), на остальной территории области – после 26 сентября (близко к норме). В последние дни месяца не исключаются осадки в смешанной фазе (дождь, кратковременно мокрый снег)

Ближайшие выходные еще будут достаточно теплыми. 20 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +3…+8°, местами заморозки до -2°, днем +16…+21°. В Екатеринбурге ночью +7°, днем до +19°.

21 сентября ночью +6...+11°, днем +15…+20°, в Екатеринбурге +18 °C, небольшой дождь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

