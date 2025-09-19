Минорный взгляд из 1980-х: в Екатеринбурге открылась выставка перестроечных фотографий

В музее истории Екатеринбурга открылась выставка «Меланхолия. Фотохроника 1980-1991 годов». В экспозиции представлены неподцензурные работы свердловских фотографов накануне распада Советского Союза.

«Выставка пронизана общим минорным настроением, усиленным черно-белым изображением. Это одновременно и осознанное высказывание авторов – антитеза пропагандируемому социальному оптимизму, и общая для эпохи «эмблема печати». Даже официальная пресса с определенного момента позволила себе более критичный взгляд на окружающий мир. Детские дома, очереди за едой и товарами, коммунальные проблемы – излюбленные темы публицистики перестроечных лет», – рассказали в пресс-службе музея.

На выставке представлены работы фотожурналистов Сергея Фоминых и Владимира Казакова, а также участников любительских фотоклубов и студенческих объединений. «Фотографы любительских фотоклубов искали новое и затрагивали темы, табуированные в советской прессе: бедность, одиночество, смерть, вера. Для работ именно свердловчан были характерны гротеск и отношение к жизни как к театру абсурда. Эффект абсурдности мог достигаться за счет выбора героя, противопоставления в кадре высокого и низкого, возвышенного и смешного или техническими средствами: «неправильное» использование оптики, смелый ракурс, выворачивающий наизнанку содержание снимка», – отметил куратор центра фотографии «Март» и научный консультант выставки Артем Беркович.

Завершают экспозицию хроникальные работы 1991 года мэтра уральской фотографии Анатолия Грахова, находившегося со своим фотоаппаратом в самой гуще политических событий, и посвященные событиям августа 1991 года цветные снимки Станислава Чепурных. Один словно бы подводит символическую черту под советской историей, другой – манифестирует наступление новой эпохи.

Выставка «Меланхолия» будет работать с 19 сентября по 12 октября на главной площадке музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube