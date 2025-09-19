Самый опасный астероид пролетел мимо Земли, но он вернется

Астероид 2025 FA22, который называют самым опасным для Земли с точки зрения потенциального столкновения, прошел мимо планеты и мимо спутника – Луны. Минимальное расстояние составило 800 тысяч километров.

В настоящее время объект удаляется от Земли, однако он вернется – по расчетам астрофизиков, это произойдет через 11 лет 20 августа 2036 года. Правда, как уточнили в лаборатории ИКИ РАН, болид пролетит мимо планеты на значительно большем, чем сейчас, расстоянии – в 25 раз. Более опасные сближения возможны, но позднее, в 2089 и в 2173 годах.

«Впрочем, орбиты таких тел подвержены заметным изменениям. Именно поэтому сейчас, пока камень виден с Земли, собирают наблюдения и пытаются наиболее точно измерить его изменившуюся траекторию после встречи с крупными телами, такими как Земля и Луна», – уточнили ученые.

Екатеринбург

