Сегодня с 20:00 до 23:00 екатеринбуржцы смогут пройти диспансеризацию

Первая в России профилактическая акция «Ночь диспансеризации» пройдет сегодня в Екатеринбурге с 20:00 до 23:00. Специалисты ЦГКБ № 6 будут ждать пациентов в поликлинике № 3 (ул. Академика Парина, 35/3).

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, участникам акции будет доступен полный спектр исследований первого этапа диспансеризации, включая анкетирование, антропометрию, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию, пульсоксиметрию, флюорографию, спирографию, осмотр терапевта, общий анализ крови, определение уровня глюкозы, холестерина, антител к гепатитам В и С, ВИЧ, дополнительно для мужчин – ПСА. Женщинам медики предлагают также пройти маммографию и осмотр акушерки с забором мазков на онкоцитологию.

Дополнительным бонусом станет вакцинация желающих против гриппа в преддверии сезона простудных заболеваний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

