В Екатеринбурге закрывается мотосезон

В Екатеринбурге заканчивается мотосезон. Как таковой даты закрытия нет, однако сами представители сообществ двухколесных проведут как минимум две церемонии, посвященные окончанию «покатушек». Так, в ближайшую субботу, 20 сентября, колонна стартует от музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме, а в следующую – 27 сентября – еще одно мотоккомьюнити закроет сезон пробегом от улицы Шевченко в Екатеринбурге.

Отметим, как правило, мотоциклисты прекращают массово выезжать на дороги после того, как температура воздуха опустится ниже 10 градусов, это связано с менее качественным сцеплением шин с асфальтом и возрастающим риском аварий.

Екатеринбург, Елена Сычева

