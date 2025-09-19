Кортеж федерального чиновника чудом ушел от столкновения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП на проспекте Ленина: из-за серого седана, который не уступил дорогу синему автомобилю (тот ехал прямо и на зеленый), случилось столкновение. Машины отбросило в сторону тротуара, к счастью, стоявшие там люди не пострадали и успели отпрыгнуть.

Кортеж министра чуть не попал в ДТП

Через несколько секунд после аварии по Ленина проехал кортеж, в котором, предположительно, мог находиться глава МЧС России Александр Куренков, сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное» (сейчас этот пост уже удален).

Екатеринбург, Елена Сычева

