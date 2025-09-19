ФСБ задержала двух екатеринбуржцев за легализацию мигрантов

В Екатеринбурге два местных жителя организовали схему по легализации мигрантов в России: они фиктивно ставили иностранцев на учет и подделывали для них трудовые договоры в течение четырех лет, начиная с конца 2020 года. Операцию по задержанию проводили сотрудники управления ФСБ России вместе с коллегами из Погрануправления ФСБ России по Челябинской области и Росгвардии.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы, печати, списки уже легализованных иностранцев и технику, использовавшуюся для преступной деятельности.

«Уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России в отношении подозреваемых возбуждено следственным управлением УМВД России по г. Екатеринбургу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Оба фигуранта в настоящее время содержатся под стражей», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

