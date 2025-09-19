13-летний самокатчик попал в ДТП у ТЦ «Фан-Фан»

Сегодня в 8-15 утра на улице Ясной, 2 в Екатеринбурге школьник на самокате попал под машину.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, водитель автомобиля «Renault Kangoo», двигаясь по парковке ТЦ «ФанФан», сбил 13-летнего подростка на самокате. Мальчика доставили в больницу. Автомашиной «Renault Kangoo» управлял 58-летний мужчина, местный житель, со стажем вождения 32 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 2 раза. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что мужчина трезв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube