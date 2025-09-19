Туристка, багаж которой улетел в Таиланд, пока она летела в Турцию, выиграла суд

Туристка из Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 55 тысяч рублей за то, что ее багаж улетел в Таиланд, в то время как она сама отправилась в Турцию.

Как сообщили в пресс-служба облсуда, в июне 2024 года Елена вылетела из аэропорта Кольцово рейсом «Азур Эйр» в Турцию. А ее чемодан по каким-то непонятным причинам полетел в Таиланд. Багаж туристка получила только через 4 дня после возвращения в Россию. Весь отпуск женщина провела без своих вещей, ей пришлось потратиться на то, чтобы купить все необходимое на месте.

Вернувшись, Елена попробовала решить вопрос с авиакомпанией в досудебном порядке, но это ни к чему не привело. Претензии с требованием возместить убытки остались без ответа.

Тогда Елена обратилась в суд. Она просила взыскать с авиакомпании стоимость купленных вещей – 11 703 рубля, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы, предусмотренный законом о защите прав потребителей.

Представитель «Азур Эйр» в письменных возражениях иск не признал, утверждая, что багаж был возвращен, а потому убытков нет. Также в авиакомпании заявили, что покупка вещей не связана с задержкой багажа, а сумма компенсации морального вреда завышена.

Мировой судья частично удовлетворил иск Елены, установив факт просрочки доставки багажа и признав расходы на покупку вещей обоснованными. Однако их сумму суд пересчитал, основываясь на курсе турецкой лиры на дату совершения покупок.

Суд взыскал в пользу истца 5 020 рублей убытков, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, судебные расходы – 17 969 рублей и штраф – 12 510 рублей. Итого 55 500 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube