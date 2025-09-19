Митрополит Евгений благословил крестный ход в старейшем селе Среднего Урала (ФОТО)

Православные христиане сегодня отмечают Чудо архистратига Михаила в Хонех. В честь этого памятного для верующих события в селе Новоипатово в Свердловской области три года назад открылся возрожденный Михайловский храм. Сегодня его прихожане впервые совершили крестный ход. К традиции молитвенного шествия еще во время освящения храма призвал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«В этом году мы здесь заложили традицию, которую благословил владыка Евгений. Было очень приятно провести молитву, пройти крестным ходом вместе с братьями и сестрами. В этот день, в день воспоминания архангела Михаила, еще на Руси все примирялись, забывали об обидах. И в будущем мы хотим, чтобы крестный ход начинался у храма в селе Никольском и заканчивался здесь, в Новоипатово. Чтобы он стал символом единения и дружбы, когда мысли людей вместе с крестным ходом устремлены в едином направлении», – поделился глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских.

На крестный ход и богослужение приехали директор Фонда святой Екатерины и спортсмены профессиональной команды «Архангел Михаил». Именно при поддержке учредителей фонда местным жителям удалось отстроить храм заново.

«Наш крестный ход не столь многочислен, как царский или всемосковский. Но он не менее благодатен, потому что это наш труд, который мы посвящаем нашему Богу, Творцу и его помощнику архистратигу Михаилу. Я желаю всем, чтобы ваш духовный труд, эти километры, которые вы прошли с молитвой, был принят Богом, чтобы архангел Михаил, шествовавший с вами эти километры, продолжил шествовать с каждым из вас по вашему жизненному пути, помогал вам побеждать, прежде всего, себя», – отметил митрополит Евгений.

По поверьям христиан, в древнем царстве Фригия проистекал целебный источник. Рядом с ним местный житель Архипп построил храм в благодарность Богу и святому архангелу Михаилу за исцеление его немой дочери. «Озлобленные язычники задумали уничтожить храм. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом, храм остался невредим», – рассказывается в «Житиях святых».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

