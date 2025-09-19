На месте бывшего КРК «Уралец» открылась первая в России падел-арена (ФОТО)

В Екатеринбурге открылась первая в России специализированная падел-арена РМК. После перепланировки и ремонта легендарный КРК «Уралец», который много лет был домашней площадкой ХК «Автомобилист», кардинально изменился и превратился в уникальный спортивный объект с постоянными кортами для падела, зрительскими трибунами и удобной инфраструктурой для спортсменов. Здесь появятся детские секции по паделу, а также будут проходить соревнования российского и мирового уровня.

Сегодня после торжественного открытия прошли шоу-матчи мировых звезд с участием чемпиона мира Федерико Чинготто, аргентинского чемпиона Панамериканского турнира по паделу Лео Аугсбургера и двукратного чемпиона мира Тито Аллеманди.

Также в рамках открытия падел-арены в Екатеринбурге впервые стартовали соревнования Российского падел-тура – они пройдут с 18 по 21 сентября. В течение четырех дней за звание лучших будут бороться 84 спортсмена. Раньше такие турниры проводились только в Москве и Санкт-Петербурге.

Арена оснащена современным оборудованием: есть шесть профессиональных кортов с панорамным остеклением, бесшовными линиями и 12-миллиметровым покрытием, которое гарантирует идеальное сцепление, точный отскок мяча и комфортную игру. Также для спортсменов созданы все условия: раздевалки, медкабинет, зона восстановления с массажными кабинетами, ледяными ваннами, барокамерой и компрессионной прессотерапией, а также тренажерный зал с беговыми дорожками, силовыми тренажерами, инновационными кардио-системами.

Внутри находятся трибуны на 4500 зрителей, кафе, магазины со спортинвентарем, детская зона и зал ожидания, откуда можно понаблюдать за игрой. Для родителей с маленькими детьми отдельно обустроили семейные раздевалки.

На фасаде бывшего КРК «Уралец» со стороны улицы Большакова установили мультимедийный экран длиной 104 метра и высотой 12 метров – на нем будут транслировать видео в высоком качестве и создавать 3D-проекции, поделились в пресс-службе РМК.

Екатеринбург, Дарья Деменева

