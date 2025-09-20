Страшное ДТП, мгновенно убившее мотоциклиста, попало на видео

В Екатеринбурге минувшей ночью произошло смертельное ДТП на улице Свердлова: столкнулись Subaru Impreza и мотоцикл Suzuki. Причем машина должна была предоставить преимущество, так как поворачивала налево, а двухколесное ТС ехало прямо на зеленый.

Удар был такой силы, что 34-летний мотоциклист в полной защитной экипировке погиб на месте еще до приезда скорой. За 16 лет стажа у него было два административных штрафа. У водителя Subaru Impreza – 20-летней девушки – столько же, но за 8 месяцев стажа. Автоинспекторам она пояснила, что неправильно оценила скорость мотоцикла.

Екатеринбург

