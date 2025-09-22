Сегодня день осеннего равноденствия

22 сентября – день осеннего равноденствия, а также астрономическое начало осени. Сегодня ночь равна дню, а после светлое время суток начнет сокращаться.

Как пояснили в Уралгидрометцентре, в 15:43 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и перейдет на сторону южного полушария Земли – в северном полушарии начнется осень, а в южном – весна. Астрономическая осень продлится до зимнего солнцестояния, которое будет 21 декабря.

Екатеринбург, Елена Васильева

