В Свердловской области отопительный сезон начался в 35 муниципалитетах

На Урале в 35 муниципальных образованиях начался отопительный сезон – речь идет о 4,4 тыс. объектов социальной сферы и 41,7 млн квадратных метров жилья, сообщает департамент информационной политики.

Подачу теплоносителя обеспечивает 81 процент котельных, имеющихся в области.

Напомним, что отопительный сезон начинается в регионе при стойком переходе среднесуточных температур через границу в плюс восемь градусов по Цельсию. В столице региона – Екатеринбурге – подача тепла началась 15 сентября и будет происходит поэтапно. Второй этап стартует 23 сентября.

Полностью включить теплоснабжение в регионе планируется до начала октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

