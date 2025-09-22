Из перинатального центра эвакуировали персонал и беременных

Из Екатеринбургского клинического перинатального центра на улице Антона Валека эвакуировали всех пациентов и персонал, передает «Новый День». В здании сработала пожарная сигнализация.

Все находящиеся в медучреждении, включая беременных женщин на больших сроках, покинули его за пару минут, но оказалось, что тревога ложная – в здании ведут ремонтные работы, вероятно, пыль могла попасть в датчик дыма – и тот распознал это как задымление.

Екатеринбург, Елена Сычева

