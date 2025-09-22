За неделю на Урале родилось 742 ребенка, а за 9 месяцев – больше 25 тысяч

За минувшую неделю в Свердловской области родилось 742 ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава Свердловской области, речь идет о 392 мальчиках и 350 девочек, в том числе 9 пар близнецов. 541 женщина стала матерью до 35 лет, 192 – после 35 лет. Для одной свердловчанки это были восьмые по счету роды, а 48 новорожденных стали четвертыми детьми.

Всего с начала года в Свердловской области родилось 25 тысяч 523 ребенка, в том числе 13 тысяч 115 мальчиков и 12 тысяч 408 девочек.

По данным Управления ЗАГС Свердловской области, самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей. Девочек чаще всего сейчас называют – София, Анна, Ева, Виктория и Варвара.

Самыми редкими и необычными именами стали для мальчиков: Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав и Фрол. А для девочек – Юстина, Глафира, Ива, Илария, Степанида, Муза, Селин, Михайлина, Демьяна и Элиса.

Екатеринбург, Елена Васильева

