В Красноуфимске 100 тысяч рублей заплатят семье девочки, получившей ножевое ранение в школе

В Красноуфимске суд взыскал компенсацию морального вреда из-за травмы, которую девочка 2012 года рождения получила в школе. Инцидент произошел 1 апреля этого года в МБОУ СОШ №3. Ученица пострадала от нападения другой девочки (2013 г.р.), которая не учится в этой школе, но специально пришла в образовательное учреждение и ткнула оппонентку ножом.

Как сообщает облпрокуратура, ребенку были причинены телесные повреждения в виде открытой травмы плечевого пояса. Ранение ограничило возможность для девочки продолжать обучение в полной мере и вести активный образ жизни.

Директора школы и руководство охранной организации по итогам расследования привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Ответчиками стали школа и родители девочки, устроившей поножовщину. С каждого взыскали по 50 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

