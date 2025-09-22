Медики спасли беременную женщина с крупной опухолью в голове

Специалисты городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга спасли 32-летнюю Марию из Алапаевска, у которой на позднем сроке беременности обнаружилась опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Врачи полтора месяца комплексно лечили женщину, давая возможность сохранить малыша, а после родов удалили опасное новообразование.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, у Марии на 27-й неделе беременности начались судорожные приступы. На МРТ в местной больнице врачи выявили опухоль, главная опасность которой заключалась в локализации: новообразование располагалось рядом с двигательными центрами коры головного мозга и с важными магистральными сосудами, питающими мозг. Такими случаями в Свердловской области занимаются только нейрохирурги и акушеры-гинекологи городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга, которые совместно разработали тактику ведения пациентки.

«В нашей практике опухоли данной локализации встречаются часто, но этот случай был особенный. Молодая женщина, уже имеющая дочь и беременная вторым ребенком, требовала особого внимания. Благодаря опыту врачей и командной работе нейрохирургов, неврологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, а также нефрологов, занимавшихся осложнениями, мы справились», – пояснил заведующий оперблоком нейрохирургии ГКБ № 40 Алексей Митрофанов.

Несколько недель женщина находилась под постоянным наблюдением специалистов, контролировавших рост опухоли, состояние будущей мамы и развитие плода – ему дали время подрасти, насколько это было возможно. На 34-й неделе беременности в результате кесарева сечения родился здоровый мальчик весом 1600 граммов и ростом 42 сантиметра.

Через месяц после родов свердловчанку повторно госпитализировали в ГКБ № 40, где врачи в ходе 5-часовой операции на головном мозге навсегда избавили ее от доброкачественного новообразования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube