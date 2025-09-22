Бизнесмен заплатит 1,5 млн работнику, упавшему с крыши 5-этажного дома

Свердловский облсуд пересмотрел решение по делу о компенсации морального вреда работнику, который стал инвалидом после падения с крыши.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел в Красноуфимске 15 июля 2024 года. Нанятый предпринимателем разнорабочий ремонтировал крышу и сорвался вниз. В результате травмы мужчина лишен возможности самостоятельно передвигаться, остался навсегда прикован к постели, нуждается в постоянном уходе и посторонней помощи.

На суде предприниматель заявил, что трудовые отношения между ним и работником оформлены не были, трудовой договор не заключался.

Тем не менее прокуратура и суд встали на защиту прав работника. Суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Не согласившись с присужденной суммой компенсации, прокуратура направила в Свердловский областной суд апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение суда первой инстанции, вынесла по делу новое решение, которым исковые требования работника к предпринимателю удовлетворены частично.

Суд установил факт трудовых отношений между работником и предпринимателем, а также увеличил сумму компенсации морального вреда до 1,5 млн рублей.

Красноуфимск, Елена Владимирова

