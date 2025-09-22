В Шарташском лесопарке студентов и школьников через квесты учили безопасному пользованию теплом и азам энергетики

В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке энергетики вместе с представителями общества «Уральский следопыт» провели большой квест, где, в том числе рассказывали о том, что такое энергетика и как безопасно пользоваться энергоресурсами.

Квест по безопасности тепла провели для школьников и студентов

Как рассказал СМИ координатор молодежного клуба Русского географического общества «Уральский следопыт» Михаил Семенов, фестиваль-турслет «Осень Уральского следопыта» – одно из самых больших мероприятий подобного рода, которые проводятся в регионе. В субботу в нем было занято около двух тысяч студентов и школьников Свердловской области. Они выполняли различные задания, которые подготовили партнеры «Уральского следопыта», в том числе – Свердловский филиал «Т Плюс». «Помимо краеведческих спортивно-туристических этапов, мы вместе с энергетиками регулярно проводим этапы под названием «Безопасность тепла» – для того, чтобы объяснить детям правила безопасности при пользовании энергоресурсами, чтобы они знали что такое ТЭЦ, чтобы знали – откуда берутся тепло и горячая вода, и, может быть, в будущем – пришли работать в энергетику», – пояснил Михаил Семенов.

Большую важность работы с детьми отметил и старший мастер диспетчерской службы Екатеринбургской теплосетевой компании Павел Закотей: «Мы – социально ответственная компания. ЕТК занимается теплоснабжением огромного города, всех его районов, а в мероприятии «Уральского следопыта» как раз принимают участие дети из разных районов города. Наша задача – донести до них, что энергетика – это сфера повышенной опасности. Например, когда мы готовим теплотрассы к зиме, важно, чтоб дети не заходили за огражденные участки, ведь они рискуют травмироваться. Также мы рассказываем, как тепло попадает в батареи, что ЕТК – это транспортировщик тепла и это – очень интересная работа. Через такие квесты мы, в том числе, пытаемся привлечь будущие кадры в энергетику. Дети с удовольствием принимают участие в активностях и через них понимают, как вода подается в дом, сами занимаются подключениями и переключениями. Возможность интерактивного знакомства с энергетикой дает школьникам и студентам гораздо больше информации, которая может усвоиться и запомниться».

Дети, принимавшие участие в квестах от «Т Плюс», остались довольны интерактивной программой. «Сегодня узнал, как правильно себя вести при использовании горячей воды, в пользовании электроэнергией, узнал, что не нужно заходить за ограждения энергетических объектов. Нельзя вставать в лужу с горячей водой. Если происходит ЧП, надо звонить на номер 112», – рассказал «Новому Дню» школьник Клим Вараксин.

Екатеринбург, Елена Васильева

