Ива, Селин и Леонардо: как свердловчане называют новорожденных детей

ЗАГС Свердловской области назвал редкие и необычные имена, которые родители выбирали для своих детей, родившихся этим летом. Так, мальчиков называли Тарас, Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав, Фрол. А девочек – более поэтично: Муза, Ива, Селин, Элиса, Роза, Юстина, а также Михайлина, Демьяна, Глафира, Илария и Степанида.

Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Лев, Артем, Тимофей; женскими – София, Анна, Ева, Виктория, Варвара.

Ранее «Новый День» писал, что дети с экстравагантными именами могут столкнуться с несколькими сложностями в дальнейшем: насмешками со стороны сверстников, профессиональными трудностями, сложными отношениями отцов и детей. Чтобы у ребенка не появились стеснение, замкнутость, низкая самооценка и желание сменить имя,психологи рекомендуют помогать ребенку принимать себя, научить его гордиться именем, развивать уверенность и объяснять, что имя – лишь часть его уникальности.

