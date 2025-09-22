российское информационное агентство 18+

Для екатеринбургской спортшколы купят лошадей

Для екатеринбургской школы конного спорта, которая находится в Истоке, закупят семь лошадей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за счет увеличения поголовья удастся более равномерно распределить нагрузку между скакунами во время занятий. Это позволит воспитанникам спортивной школы тренироваться эффективнее.

Размер финансирования проекта – 1,9 миллиона рублей. Половину этих средств выделит муниципалитет, а вторую – родители учеников. Реализовать проект планируют в октябре-ноябре. Школа конного спорта Екатеринбурга работает по адресу: поселок Исток, улица Специалистов, 1. Сегодня это единственное в стране подобное учреждение, находящееся в муниципальной собственности. Здесь бесплатно занимаются 200 юных горожан и содержатся 43 лошади, предоставляемые воспитанникам и принадлежащие самой школе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

