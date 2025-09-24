РУСАЛ заплатит 5 млн сотруднику, который заболел на вредном производстве аллюминия

РУСАЛ заплатит своему сотруднику за то, что он заболел на работе и потерял 80 процентов своей трудоспособности. Компенсация составит 5 миллионов рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Свердловской области, мужчина работал в АО «РУСАЛ Урал» в качестве анодчик. Он был занят на производстве алюминия во 2-й серии корпусов электролиза дирекции по электролизному производству. Вредное производство плохо сказалось на его здоровье, что подтверждено медиками.

В судебном заседании работник пояснил, что испытывает постоянные боли, более двух лет проходит болезненные исследования, что причиняет ему нравственные и физические страдания.

В ходе судебного разбирательства доводы истца нашли свое подтверждение. АО «РУСАЛ Урал»признало наличие вины в создании небезопасных условий труда для работников.

В качестве компенсации суд взыскал с РУСАЛа предложенную прокурором сумму компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.

АО «РУСАЛ Урал» направило апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда 1 инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

