На Урале будут судить педофила, напавшего на 15-летнюю девочку

В Артемовском будут судить местного жителя, напавшего на 15-летнюю девочку.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, днем 14 июля 2025 года 35-летний фигурант напал на девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Злоумышленник был найден и задержан, дал признательные показания. Дело направлено в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что обвиняемый официально нигде не работал, ранее не судим. Его местонахождение установили в том числе благодаря изучению записей видеокамер наружного наблюдения.

Артемовский, Елена Владимирова

