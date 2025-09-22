«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второго квартала жилого микрорайона «Изумрудный бор» (ФОТО)

В жилом микрорайоне «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга появится новый квартал. «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство двух жилых домов высотой 29 и 30 этажей, которые будут расположены на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Владимира Белоглазова. Планируемый срок сдачи объектов новой очереди, включающей 608 квартир, – первый квартал 2028 года.

«На этапе проектирования нового квартала «Изумрудный бор 2.0» мы предусмотрели три жилых и два административных здания. Одно из них – это современная пятиэтажная поликлиника площадью 5000 кв. м, что значительно улучшит доступ жителей к медицинским услугам, – отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Второе здание станет первым офисным центром, что подчеркивает нашу концепцию создания не просто спального района, а полноценного пространства для жизни и работы».

Новые жилые дома расположатся рядом с лесопарком «Пышминские озерки» и ТРЦ Veer Mall, их соединят коммерческой галереей. Подземно-надземный двухуровневый паркинг жилых домов обеспечит возможность быстрого доступа к автомобилям через лифты подъездов. Двор будет находиться на стилобате, где разместятся зоны отдыха, спортивные площадки и игровые комплексы. На прилегающей территории площадью 5 гектаров планируется высадка деревьев и кустарников. В комплексе планируется создать плейрум для детей с развивающими играми, а также соседский центр. Здесь же рассматривается вариант обустройства коворкинга, позволяющего организовать рабочие места прямо в доме.

Первый квартал жилого района «Изумрудный бор» включает 13 домов на 2934 квартиры. Уже построено 11 домов, два оставшихся дома будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. На территории жилого района уже функционируют необходимые социальные объекты, такие как клиника и фитнес-клуб с бассейнами для взрослых и детей. Готовится к открытию детский сад на 300 мест. Возводится здание гимназии «Арт-Этюд» на 1100 учащихся, срок окончания строительства которой запланирован в 2027 году.

По планам девелопера, полностью завершить все этапы строительства планируется к 2045 году. К тому моменту здесь появится 13 кварталов, способных обеспечить комфортным жильем примерно 35 тысяч горожан. Общая жилая площадь проекта превысит миллион квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube