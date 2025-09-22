Рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх задержали на 17 часов

Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Екатеринбурга в египетский курорт Шарм-Эль-Шейх задержали на 17 часов 30 минут. Это указано на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Рейс UJ-722 должен был отправиться сегодня в 05:20, однако его перенесли на 22:45.

Помимо этого, также задержали несколько вылетов в Сочи, поскольку ночью в аэропорту города действовали временные ограничения. Так, самолет авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в 06:35, вылетел только в 15 часов. Другой рейс этого же перевозчика перенесли с 17:00 на 23:35. Самолет NordWind также задержали почти на 5 часов – он отправится только в 00:05.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 20 самолетов», – подчеркнул в телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. В настоящий момент все ограничения сняты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube