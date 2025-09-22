Уральская школьница стала призером финала Чемпионата высоких технологий

Екатеринбург (Новый День, Елена Владимирова) – Школьница из екатеринбургского лицея № 128 Юлия Бахтина стала призером финала Чемпионата высоких технологий. В состязаниях в Великом Новгороде приняли участие пять представителей Свердловской области. Юлия Бахтина завоевала бронзовую медаль в компетенции «Проектирование и эксплуатация необитаемых подводных аппаратов».

Как сообщили в ДИПе, участники должны были выстроить интеллектуальную систему, при которой беспилотный подводный аппарат может перемещаться в подводном пространстве, собирать данные, выполнять миссии автономно, без участия человека, а также посредством подручного управления.

Чемпионат отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который направлен на создание и использование новых перспективных дронов, а также подготовку грамотных специалистов в этой сфере.

Юлия собирала корпусную и модульные части беспилотного аппарата, программировала подводные беспилотные аппараты, интегрировала датчики, микроэлектронные схемы, камеры для навигации и компьютерного зрения и другое.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube