Новый прокурор Екатеринбурга приехал в гордуму

Сегодня в думу Екатеринбурга впервые приехал новый прокурор города Игорь Корелов. Его представила депутатам спикер Анна Гурарий.
Игорь Корелов ранее занимал пост прокурора Чкаловского района. В кресле прокурора города он сменил Светлану Кузнецову, которая работала в этой должности с июля 2015 года.
Добавим, сегодня в гордуме обсуждают исполнение бюджета за первое полугодие.
Екатеринбург, Елена Владимирова
