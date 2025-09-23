Новый прокурор Екатеринбурга приехал в гордуму

Сегодня в думу Екатеринбурга впервые приехал новый прокурор города Игорь Корелов. Его представила депутатам спикер Анна Гурарий.

Игорь Корелов ранее занимал пост прокурора Чкаловского района. В кресле прокурора города он сменил Светлану Кузнецову, которая работала в этой должности с июля 2015 года.

Добавим, сегодня в гордуме обсуждают исполнение бюджета за первое полугодие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

