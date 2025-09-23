Паслер отменил одно из последних распоряжений Куйвашева – оно касается КВН

Губернатор Денис Паслер признал утратившим силу одно из последних распоряжений своего предшественника на посту Евгения Куйвашева – «Об организации и проведении в 2025 году конкурсного выступления команд КВН на кубок губернатора Свердловской области». Куйвашев подписал его 14 марта, менее чем за две недели до отставки.

Первые игры на Кубок губернатора Свердловской области по КВН прошли в сентябре 2017 года. В этих соревнованиях участвуют в основном начинающие команды.

С 2019 года в Екатеринбурге проходят также игры «Встреча выпускников КВН», которые собирают чемпионов Высшей лиги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

